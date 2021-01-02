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إزالة لغم ملتصق بناقلة نفط جنوبي العراق

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إزالة لغم ملتصق بناقلة نفط جنوبي العراق إزالة لغم ملتصق بناقلة نفط جنوبي العراق

مصراوي Masrawy

09:58 م السبت 02 يناير 2021

بغداد - (د ب أ)

أفاد بيان عراقي اليوم السبت، بأن فرقًا من مكافحة المتفجرات وقوات من القوة البحرية وشركات بوزارة النفط العراقية، تمكنت من إزالة لغم ملتصق بناقلة نفط رأسية تحمل كميات كبيرة من النفط الأسود بمدينة البصرة 550 كم جنوبي العراق.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية أنه تم "الانتهاء من عملية إبطال ورفع اللغم البحري عن الناقلة "بولو" المستخدمة كخزان عائم لشركة تسويق النفط العراقية سومو، لوقود النفط الأسود في المياه الإقليمية اليوم السبت".

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت أول أمس الخميس، عن العثور على لغم ملتصق بناقلة نفطية في المياه الدولية وجرى العمل من أجل تأمينها ورفع اللغم منها وأنه لا مخاطر على حركة الناقلات النفطية في المياه والموانئ النفطية العراقية بمحافظة البصرة.

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