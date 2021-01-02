بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث سير ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 8 أشخاص، فى حادثي سير منفصلين، وقعا مساء اليوم السبت، في نطاق محافظة بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى الشرقى، بالقرب من نفق سنور اتجاه المنيا، ما أسفر عن إصابة: عبد الله جلال حسين، 37 عاما، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وسهام نادى عبد العال، 37 عاما، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وسعد عبد الله جلال، 16 عاما، طالب، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، وإسراء محمد جلال، 16 عاما، طالبة، مصابة بسحجات بالجسم، جميعهم يقيمون مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

كما تلقت مديرية الأمن إخطارا بانقلاب "توك توك" أمام مدخل قرية الرياض، بمركز ناصر، وإصابة: محمد يونس عيد، 59 عاما، مقيم مركز ناصر، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وتوفيق عبدالرحمن محمد، 53 عاما، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، وعماد شريف سعيد، 41 عاما، مقيم مركز الواسطى، مصابًا بجرح قطعى بالرأس، وأحمد زكريا عبدالنبى، 24 عاما، فلاح، مقيم اهوه مركز بنى سويف، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى مع كدمات وسحجات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.