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مشوار "بقالة" ينتهي بسرقة مركبة بمكة.. والجهات الأمنية تحقق

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مشوار "بقالة" ينتهي بسرقة مركبة بمكة.. والجهات الأمنية تحقق مشوار "بقالة" ينتهي بسرقة مركبة بمكة.. والجهات الأمنية تحقق

مشوار

تحقق الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة في سرقة مركبة من أمام إحدى البقالات بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية بمكة المكرمة تلقت بلاغًا صباح اليوم السبت من مواطن، يفيد بسرقة مركبته أثناء ترجله منها، والذهاب إلى إحدى البقالات بشارع الأربعين بمكة.

وقال المواطن عبدالرحمن صقر لـ"سبق" إنه بعد ذهابه إلى إحدى البقالات بشارع الأربعين بمكة المكرمة صباح اليوم السبت فوجئ بعدم وجود مركبته في الموقف المخصص أمام مركز ، وعند الرجوع إلى كاميرا المركز ظهر شخص وهو يتابعه ليدخل معه المركز، ثم ما لبث حتى ذهب إلى المركبة، وهرب بها إلى مكان غير معلوم.

ولفت إلى أن مركبته المسروقة ذات لون أبيض، كورولا موديل 2017 ، برقم لوحة "د ا م 5633".

وأشار إلى أنه أبلغ الجهات المختصة التي لا تزال تكثف من بحثها للعثور على المركبة والجاني، وكشف ملابسات الحادثة.

الجهات الأمنية مكة المكرمة سرقة سيارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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