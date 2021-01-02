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الفاتيكان تخطط للبدء في حملة تلقيح ضد كورونا يناير الجاري

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الفاتيكان تخطط للبدء في حملة تلقيح ضد كورونا يناير الجاري الفاتيكان تخطط للبدء في حملة تلقيح ضد كورونا يناير الجاري

مصراوي Masrawy

08:51 م السبت 02 يناير 2021

روما - (د ب أ)

قالت هيئة الصحة بدولة الفاتيكان، اليوم السبت، إن الفاتيكان تعتزم البدء في إعطاء لقاح لسكانها والمقيمين بها ابتداء من النصف الثاني من يناير، دون تحديد موعد محدد.

بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك تفاصيل بشأن ما إذا كان البابا فرنسيس، 84 عامًا، يعتزم تلقي اللقاح أم لا.

وتتوقع الفاتيكان استلام شحنتها من اللقاح في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، والتي يجب أن تكون كافية لتغطية احتياجات الدولة البابوية والكرسي الرسولي، وسكانها الذي يقرب عددهم من 1000.

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