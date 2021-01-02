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بداية من الغد.. غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة في محطات السكة الحديد والقطارات

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بداية من الغد.. غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة في محطات السكة الحديد والقطارات بداية من الغد.. غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة في محطات السكة الحديد والقطارات

مصراوي Masrawy

08:52 م السبت 02 يناير 2021

كتب- أسامة علي:


قالت الهيئة القومية لسكك حديد ، إنه اعتبارًا من غدٍ الأحد، سيتم فرض غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا لا غير، على المواطنين المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات داخل المحطات، بأماكنها المغلقة أو المفتوحة، والقطارات بجميع أنواعها ودرجاتها.

وأكدت السكة الحديد، في بيان لها، أنه في حالة رفض المخالف دفع الغرامة المقررة سيتم تسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ودعت الهيئة للجميع رحلات آمنة على متن قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، دون إخلال بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة الجميع.

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