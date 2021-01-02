جدة تشهد حفل إعلان الافتتاح الرسمي لمنافسات رالي داكار السعودية 2021

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غدًا الأحد ينطلق السباق العالمي ويستمر 13 يومًا بمشاركة أكثر من 500 متسابق

بحضور الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، شهدت مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة اليوم حفل الافتتاح الرسمي لرالي داكار السعودية 2021، وذلك قبل انطلاق السباق غدًا الأحد، الذي يستمر 13 يومًا بمسافة تزيد على 7600كم، وسط مشاركة أكثر من 500 متسابق من مختلف دول العالم.

وشهد حفل الافتتاح الذي حضره الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، التقديم الرسمي للمركبات المشاركة في الفئات الستة للسباق، وهي (السيارات، والدراجات النارية، والدراجات النارية الرباعية، والشاحنات، والمركبات الصحراوية الخفيفة)، إضافة إلى الفئة الجديدة (داكار كلاسيك)، التي تنضم لأول مرة إلى رالي داكار. كما تضمن حفل الافتتاح صعود أبرز المتسابقين إلى مسرح الفعالية لعرض مركباتهم، وتحية أفراد عائلة داكار كما هو متبع في تقاليد الرالي العريق.

وبمناسبة حفل الافتتاح وانطلاق الرالي قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: "أود أن أعرب عن سعادتي وفخري بهذه اللحظة التاريخية التي نعيشها مع إعلان انطلاق رالي داكار في السعودية للعام الثاني على التوالي. وفي هذا الصدد أجدد خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، اللذين كان لهما الدور الكبير -بعد توفيق الله- خلف إقامة هذا الحدث العالمي الكبير".

وأضاف سموه: "متابعة واهتمام سمو ولي العهد لإقامة هذا الحدث بشكل مستمر، رغم كل الظروف والتحديات الصعبة التي يعيشها العالم من جراء هذه الجائحة، كانا سلاحًا لنا لنسعى بكل قوة لاستضافة هذا التجمع العالمي، وأن نفاخر بهذا المنجز الكبير أمام العالم؛ لنثبت أننا قادرون على استضافة أهم وأكبر الفعاليات الرياضية العالمية. أنا فخور اليوم بأن أشاهد هذا التجمع، وننجح في لَمّ شمل أسرة داكار في موطنها الجديد المملكة العربية السعودية. وبإذن الله نستمتع سوية بتفاصيل هذا الحدث، وبالتنافس الكبير الذي سيخوضه المتسابقون في صحراء وطبيعة السعودية الفريدة من نوعها".

من جانبه، قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "أعاد لنا مشهد تقديم المركبات على منصة حفل الافتتاح اليوم ذكرياتنا الرائعة من النسخة السابقة من داكار السعودية. وبينما تفصلنا ساعات قليلة فقط على انطلاق نسخة جديدة من الرالي الأكثر تحديًا في العالم أتطلع مع محبي رياضة المحركات في السعودية وحول العالم إلى الاستمتاع بسباق مملوء بالمتعة والإثارة والمغامرة كما اعتدنا من رالي داكار. وأود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة –حفظها الله–، ولأخي سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الجهود المبذولة لإنجاح هذا المحفل العالمي الكبير، وأتمنى في الختام كل التوفيق لجميع المشاركين".

الجدير بالذكر أن عدد المركبات المشاركة في الفئات الـ6 بعد إجراء الفحص التقني بلغ 286 مركبة. ومن ضمن المتسابقين 101 متسابق في فئة الدراجات النارية، و16 في الدراجات النارية الرباعية، و64 في فئة السيارات، فضلاً عن 61 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، و44 في فئة الشاحنات، و23 في فئة "داكار كلاسيك".

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