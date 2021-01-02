مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب تردد سيدة مجهولة على شقق في نجع حمادي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

قنا-عبدالرحمن القرشي :

شهد وسط مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب الاشتباه في تردد سيدة غريبة على الشقق السكنية.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بورود بلاغ بسماع إطلاق أعيرة نارية، بجوار مستشفى حميات نجع حمادى، ما تسبب في حالة من الفزع لدى المرضى داخل المستشفى، أهالي المنطقة.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي، برئاسة المقدم إسلام فوزي، رئيس المباحث إلى المنطقة، وتبين قيام شباب المنطقة للتصدي إلى جريمة جنسية داخل عقار سكني بالقرب من المستشفى، حيث أن سكان المنطقة، ضبطوا امرأة غريبة وبلا هوية، تخرج من عقار بالمنطقة، ونشبت بينهم مشاجرة مع صاحب العقار، بعدما تملكهم الشك في سلوكها، ما تسبب في نشوب مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية، لرفضهم لهذا السلوك في منطقتهم.

أسفرت المشاجرة عن تهشيم سيارتين، وضبط أحد المتهمين من قبل الأهالي وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية.