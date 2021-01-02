أخبار عاجلة

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب تردد سيدة مجهولة على شقق في نجع حمادي

Print
مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب تردد سيدة مجهولة على شقق في نجع حمادي مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب تردد سيدة مجهولة على شقق في نجع حمادي

مصراوي Masrawy

08:27 م السبت 02 يناير 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي :

شهد وسط مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب الاشتباه في تردد سيدة غريبة على الشقق السكنية.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بورود بلاغ بسماع إطلاق أعيرة نارية، بجوار مستشفى حميات نجع حمادى، ما تسبب في حالة من الفزع لدى المرضى داخل المستشفى، أهالي المنطقة.
انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي، برئاسة المقدم إسلام فوزي، رئيس المباحث إلى المنطقة، وتبين قيام شباب المنطقة للتصدي إلى جريمة جنسية داخل عقار سكني بالقرب من المستشفى، حيث أن سكان المنطقة، ضبطوا امرأة غريبة وبلا هوية، تخرج من عقار بالمنطقة، ونشبت بينهم مشاجرة مع صاحب العقار، بعدما تملكهم الشك في سلوكها، ما تسبب في نشوب مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية، لرفضهم لهذا السلوك في منطقتهم.
أسفرت المشاجرة عن تهشيم سيارتين، وضبط أحد المتهمين من قبل الأهالي وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية