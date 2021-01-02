لمواجهة كورونا.. مبادرة أطباء كفر الشيخ لتوفير المستلزمات الوقائية على نفقتهم

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد مستشفى الحامول المركزي في كفر الشيخ، توفير أطباء المستشفى مستلزمات وأدوات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، على نفقتهم الخاصة، وذلك عن طريق التبرعات.

وأكد الدكتور أحمد مصباح، مدير مستشفى الحامول المركزي، في تصريحات صحفية، أن التبرعات الخاصة بتوفير المستلزمات الطبية، جاءت من منطلق حرص الأطباء على الالتزام بالوقاية، حفاظًا على صحة المواطنين، والعاملين بالمستشفى.

وكان مستشفى الحامول المركزي، شهد توسعات جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في ظل إقبال الحالات من المشتبه في إصابتهم بالفيروس للفحص الطبي.