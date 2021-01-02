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أول تعليق رسمي على تسكين مرضى كورونا في "طرقات مستشفى الأحرار" بالشرقية

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أول تعليق رسمي على تسكين مرضى كورونا في "طرقات مستشفى الأحرار" بالشرقية أول تعليق رسمي على تسكين مرضى كورونا في "طرقات مستشفى الأحرار" بالشرقية

مصراوي Masrawy

08:14 م السبت 02 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق في الشرقية، إن طرقات المستشفى لم يتم تحويلها لتسكين وعلاج المصابين بفيروس كورونا المُستجد لارتفاع الأعداد كما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مدير المستشفى، في تصريحات خاصة، أن الصور المتداولة لقسم عزل جديد جرى تخصيصه لاستقبال وعزل الحالات المصابة بالفيروس، وذلك بمقر الطابق المخصص لمركز علاج الكبد، حيث يتسع لـ 50 حالة ما بين عناية مركزة وعناية عادية.

وشدد مدير مستشفى الأحرار، على أن المستشفى يضم أكثر من 100 حالة مصابين بالفيروس، إلا أنه لا يزال يقوم بدوره لاستقبال وفرز وعلاج الحالات المصابة.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لمرضى على أسرة متجاورة، زعموا أنها لمصابين بفيروس كورونا المُستجد جرى تسكينهم بطرقات مستشفى الأحرار بعد ارتفاع الأعداد داخل المستشفى، وهو ما أوضح حقيقته مدير المستشفى.

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