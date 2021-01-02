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كازاخستان تلغي عقوبة الإعدام

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كازاخستان تلغي عقوبة الإعدام كازاخستان تلغي عقوبة الإعدام

مصراوي Masrawy

08:40 م السبت 02 يناير 2021

أستانا - (د ب أ)

وقع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم السبت، على قانون يلغي عقوبة الإعدام في جمهورية كازاخستان الواقعة بآسيا الوسطى، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وانضمت كازاخستان، التي تحد من الشمال، في عام 2020 إلى ميثاق الأمم المتحدة الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي لا يسمح إلا بتنفيذ أحكام الإعدام في أوقات الحرب على الجرائم الخطيرة بشكل خاص.

وعلى الرغم من صدور أحكام بالإعدام في الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط في السنوات الأخيرة، فقد تم تعليق تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2003.

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