مصدر: نقل عمرو موسى إلى المستشفى عقب إصابته بكورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد شعبان:

قال مصدر مقرب من عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق للجامعة العربية، إن الأخير يتلقى الرعاية الصحية حاليًا في إحدى المستشفيات عقب إصابته بفيروس كورونا، مضيفًا أن الأطباء رأوا أن ذلك أفضل رغم أن حالته مستقرة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن حالة موسى الصحية مستقرة، ويخضع للعلاج ببروتوكول الفيروس المعتمد.

يأتي ذلك عقب إعلان إصابة موسى بفيروس كورونا المستجد، قبل عدة أيام وخضوعه للعزل المنزلي.

وكشف موسى عن إصابته بالفيروس في تصريحات خاصة لـ"مصراوي". وقال إنه يواصل العلاج من خلال بروتوكول العلاج المعتمد للفيروس، مطالبًا محبيه بالدعاء له للخروج من تلك الأزمة.

وأفادت فضائية العربية الإخبارية السعودية، بأن الكاتب الصحفي محمد صلاح أعلن إصابة موسى ابفيروس كورونا.

وقال صلاح على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك": "لم يعد يمر يوم دون أن يحل فيروس كورونا ضيفًا ثقيلًا على واحد من الأصدقاء أو الأحباب، اليوم أصاب الصديق والوزير والأمين العام الأسبق للجامعة العربية السيد عمرو موسى، بعد أيام قليلة من لقاء جمعني به ومعنا أصدقاء آخرين.. كل التمنيات والدعاء بالشفاء والسلامة للدبلوماسي المخضرم الذي خاض معارك سياسية ويخوض الآن نضالًا صحيًا ضد الفيروس اللعين".​