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وزير الأوقاف يعتمد 10 إشهادات وقفية جديدة بقيمة تتعدى 10 ملايين جنيه

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وزير الأوقاف يعتمد 10 إشهادات وقفية جديدة بقيمة تتعدى 10 ملايين جنيه وزير الأوقاف يعتمد 10 إشهادات وقفية جديدة بقيمة تتعدى 10 ملايين جنيه

مصراوي Masrawy

08:31 م السبت 02 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 10 إشهادات وقفية جديدة تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه، ليبلغ إجمالى قيمة الأوقافات الجديدة خلال الفترة من 2014م حتى 2020م أكثر من 37 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الواقفين، وعند تنفيذ شروطهم الوقفية، قائلة: "والوزارة تدعو الله (عز وجل) أن يتقبل من كل من أنفق فى سبيل الله (عز وجل)، وفى خدمة وطنه".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد فى تصريحات سابقة له، أنه بدأ في اتخاذ القرارات التنفيذية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح وأولها التعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة لتحقيق شروط الواقفين مبيعًا وشراءً وتأجيرًا اعتبارًا من تاريخه، وذلك لأجل تحقيق شروط الواقفين والوفاء بأغراض الوقف.

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