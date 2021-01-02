التحريات تكشف مفاجأة في انتحار "عروس الحوامدية"

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات جديدة في انتحار سيدة شنقا داخل منزلها بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

وتبين أن المتوفية عروس حديثة الزواج، وأنها مهتزة نفسيا، أقدمت على التخلص من حياتها بصنع مشنقة في سقف الغرفة.

تلقى العميد أحمد الشرقاوى مأمور قسم الحوامدية بلاغا بالعثور على جثة سيدة مشنوقة بمساكن السهران.

انتقلت قوة بقيادة الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية، ومعاونيه النقيبين هيثم رمضان وفاروق عبد القادر إلى محل البلاغ وعثروا على جثة سيدة في العشرينات مشنوقة.

وشكل العقيد أحمد نجم مفتش فرقة جنوب الجيزة، فريق بحث للوقوف على ملابسات انتحار السيدة، مرجحة إقدامها على التخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية.

تم إيداع الجثة بالمشرحة وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.