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ضمن الجولة الـ11 من دوري ولي العهد.. التعاون يهزم مضيفه الأهلي بثلاثية

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التعادل الإيجابي يخيّم على لقاء القادسية والرائد

ضمن الجولة الـ11 من دوري ولي العهد.. التعاون يهزم مضيفه الأهلي بثلاثية

حقَّق فريق التعاون فوزًا على مضيفه فريق الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجّل أهداف التعاون اللاعب عبدالله ساني في الدقيقة الـ29 من الشوط الأول، وأضاف زميله عبدالله الجوعي الهدف الثاني في الدقيقة الـ35، وقبل نهاية الشوط الأول سجل اللاعب "تاوامبا" هدف التعاون الثالث في الدقيقة الـ45.

وبهذه النتيجة رفع التعاون نقاطه لـ 17 نقطة محتلاً المركز السادس، بينما بقي رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الثاني في سلم الترتيب.

وتعادل فريق القادسية مع مستضيفه فريق الرائد في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بنتيجة هدفين لكل منهما، وذلك ضمن منافسات الجولة ذاتها من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الرائد الأول اللاعب "نيكوليتش" عند الدقيقة الـ15، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة الـ40، في حين سجل للقادسية اللاعب "دانيلو اسبريا" الهدف الأول عند الدقيقة الـ55، وأضاف زميله "ستانلي" الهدف الثاني عند الدقيقة الـ91.

ضمن الجولة الـ11 من دوري ولي العهد.. التعاون يهزم مضيفه الأهلي بثلاثية

ضمن الجولة الـ11 من دوري ولي العهد.. التعاون يهزم مضيفه الأهلي بثلاثية

ضمن الجولة الـ11 من دوري ولي العهد.. التعاون يهزم مضيفه الأهلي بثلاثية

ضمن الجولة الـ11 من دوري ولي العهد.. التعاون يهزم مضيفه الأهلي بثلاثية

ضمن الجولة الـ11 من دوري ولي العهد.. التعاون يهزم مضيفه الأهلي بثلاثية

ضمن الجولة الـ11 من دوري ولي العهد.. التعاون يهزم مضيفه الأهلي بثلاثية

ضمن الجولة الـ11 من دوري ولي العهد.. التعاون يهزم مضيفه الأهلي بثلاثية

ضمن الجولة الـ11 من دوري ولي العهد.. التعاون يهزم مضيفه الأهلي بثلاثية

ضمن الجولة الـ11 من دوري ولي العهد.. التعاون يهزم مضيفه الأهلي بثلاثية

ضمن الجولة الـ11 من دوري ولي العهد.. التعاون يهزم مضيفه الأهلي بثلاثية

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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