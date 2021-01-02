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حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط

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حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط

مصراوي Masrawy

08:10 م السبت 02 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:
شنت الوحدات المحلية بدمياط، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحرير محاضر للمخالفين، بالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم السبت.
وأسفرت الحملات التي جاءت بحضور رؤساء الوحدات المحلية، عن إزالة حالتي بناء مخالف بمساحة 85 مترا، و70 مترا، وتلقي 5 طلبات للتصالح في مخالفات البناء بنطاق مركز ومدينة فارسكور.
وشددت الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، في تصريح صحفي، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وشددت على استمرار الحملات في شتى أنحاء المدن والقرى.

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