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إحياء ذكرى اغتيال قاسم سليماني افتراضيًا في أوروبا

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إحياء ذكرى اغتيال قاسم سليماني افتراضيًا في أوروبا إحياء ذكرى اغتيال قاسم سليماني افتراضيًا في أوروبا

مصراوي Masrawy

07:44 م السبت 02 يناير 2021

طهران - (د ب أ)

أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد الرابطات الإسلامية للطلاب الجامعيين الإيرانيين في أوروبا، والأمين العام لجبهة الصمود الإيرانية، عبد الحسين روح الأميني، إن مراسم إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، تقام افتراضيا اليوم السبت من قبل هذا الإتحاد في أوروبا بالإضافة إلى إيران ودول إسلامية أخرى.

وأضاف روح الأميني وفي حوار مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" أن هذه المراسم تعقد اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت وسط أوروبا وفي الساعة الثامنة مساء بتوقيت إيران، من قبل اتحاد الرابطات الإسلامية للطلاب الجامعيين الإيرانيين في أوروبا.

وأوضح روح الأميني أن الهدف من إقامة هذه المراسم هو "تسليط الضوء على مناقب القائد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وشعبيته ونهجه في مواجهة الإستكبار العالمي".

وقتل القائد التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهم إثر غارة شنتها وزارة الدفاع الأمريكية بالطيران المسير بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ، حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فى 3 يناير 2020.ً

وأحيت إيران الذكرى الأولى لاغتيال سليماني فيما حذرت ترامب من استعدادها لصد أي عدوان جديد.

قال ميجور جنرال يحيى صفوي، أحد كبار المستشارين العسكريين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وقائد سابق في الحرس الثوري الإسلامي، إن القوات الأمريكية "ضعيفة وتتخذ موقعًا دفاعيًا" خوفا من ضربة إيرانية انتقامية لمقتل الجنرال قاسم سليماني. وقال في التلفزيون الحكومي "نأمل ألا يحدث شيء بينما توجد حكومة ترامب الشريرة"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر صفوي أن "لدى الجيش الأمريكي فهم أفضل من ساسة أمريكا لنقاط ضعفه. لن نبدأ الحرب أبدا، لكن إذا هاجم أي أحد إيران، فسنرد بحزم وباستعداد كامل"، مضيفا أن إيران قادرة على إغراق حاملات الطائرات الأمريكية.

وحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ترامب في رسالة مباشرة من الوقوع في "فخ" شن الحرب، مستشهدًا بمعلومات استخبارية من العراق تظهر أن عملاء إسرائيليين يحاولون إيجاد تبرير قانوني للولايات المتحدة لشن الحرب، بحسب تغريدة.

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