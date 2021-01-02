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تأجيل دعوى حل المجلس القومي للمرأة لـ ٢٧ فبراير

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تأجيل دعوى حل المجلس القومي للمرأة لـ ٢٧ فبراير تأجيل دعوى حل المجلس القومي للمرأة لـ ٢٧ فبراير

مصراوي Masrawy

07:45 م السبت 02 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل دعوى وقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و 19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله لجلسة ٢٧ فبراير المقبل.

وذكرت الدعوى، أن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التى هى الوثيقة العليا لقانون الدولة .

وطالب علاء مصطفى مقيم الدعوى، بإنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.

وطالب مقيم الدعوى بالتصريح باستخراج قيود عائلية من مصلحة الأحوال المدنية ، لكل من رئيس وأعضاء المجلس لاستبيان الحالة الاجتماعية لكل منهم ولذويهم ، تحقيقًا للمادة 17 من القانون الخاص بتنظيم شئون المجلس .

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