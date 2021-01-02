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"روح العبور لوحدك".. السجن 6 أشهر لمشرفة دار رعاية بتهمة تعريض حياة طفل للخطر

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"روح العبور لوحدك".. السجن 6 أشهر لمشرفة دار رعاية بتهمة تعريض حياة طفل للخطر "روح العبور لوحدك".. السجن 6 أشهر لمشرفة دار رعاية بتهمة تعريض حياة طفل للخطر

مصراوي Masrawy

07:32 م السبت 02 يناير 2021

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار محمود عابدين، بحبس مسؤولة دار رعاية أطفال بمنطقة وسط البلد لمدة 6 أشهر، بتهمة ترويع طفل من نزلاء الدار التي كانت تتولى الإشراف عليها.

وذكرت تحقيقات القضية أن المتهمة طلبت من الطفل الخروج ليلا من مقر الدار بمنطقة وسط إلي لبلد إلى مقر أخر في منطقة العبور، إلا أن الطفل قرر تقديم بلاغا ضدها في قسم شرطة عابدين، اتهمها فيه بتعريض حياته للخطر وترويعه، في سابقة الأولى من نوعها.

أحال القسم البلاغ إلى النيابة وتم التحقيق في الواقعة وإحالة المديرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق معها، فيما نسبه إليه الطفل، وقالت في التحقيقات إن الطفل عمره أكثر من 12 سنة، وأنه يمكنه الوصول لمقر الدار الأخرى بالعبور بمفرده وأنه قبل انضمامه للدار كان يعيش في شوارع وسط البلد وملم بالشوارع وكيفية التنقل بها.

أحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي قررت بحبس السيدة 6 أشهر، بتهمة تعريض حياة الطفل للخطر.

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