إصابة أربعة من المشاركين برالي داكار 2021 بعد انقلاب مركبتهم في قيا الطائف

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"الحميدان": تلقوا العلاج اللازم وخرجوا جميعًا بصحة جيدة

تعرضت مركبة من ضمن المركبات المشاركة في رالي داكار الدولي 2021، الذي تستضيفه السعودية، والمزمع انطلاقه غدًا الأحد، للانقلاب في منطقة القاع بمركز قيا جنوب شرقي الطائف؛ ما نتج منه إصابة أربعة أشخاص من المشاركين بالرالي، هم "أرجنتيني - مصري- هندي - بنجلاديشي".

وأوضح سراج الحميدان، المتحدث الإعلامي لصحة الطائف، أن المصابين الأربعة كانوا قد وصلوا إلى طوارئ مستشفى قيا العام اليوم السبت بعد أن نُقلوا عن طريق الهلال الأحمر.

وقال: "فور وصولهم هرع الفريق الطبي بقسم الطوارئ بالمستشفى إلى تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتلقوا العلاج اللازم، وكانت إصاباتهم خفيفة، وخرجوا جميعًا وهم بصحة جيدة".رالي داكار