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إصابة أربعة من المشاركين برالي داكار 2021 بعد انقلاب مركبتهم في قيا الطائف

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إصابة أربعة من المشاركين برالي داكار 2021 بعد انقلاب مركبتهم في قيا الطائف إصابة أربعة من المشاركين برالي داكار 2021 بعد انقلاب مركبتهم في قيا الطائف
"الحميدان": تلقوا العلاج اللازم وخرجوا جميعًا بصحة جيدة

إصابة أربعة من المشاركين برالي داكار 2021 بعد انقلاب مركبتهم في قيا الطائف

تعرضت مركبة من ضمن المركبات المشاركة في رالي داكار الدولي 2021، الذي تستضيفه ، والمزمع انطلاقه غدًا الأحد، للانقلاب في منطقة القاع بمركز قيا جنوب شرقي الطائف؛ ما نتج منه إصابة أربعة أشخاص من المشاركين بالرالي، هم "أرجنتيني - مصري- هندي - بنجلاديشي".

وأوضح سراج الحميدان، المتحدث الإعلامي لصحة الطائف، أن المصابين الأربعة كانوا قد وصلوا إلى طوارئ مستشفى قيا العام اليوم السبت بعد أن نُقلوا عن طريق الهلال الأحمر.

وقال: "فور وصولهم هرع الفريق الطبي بقسم الطوارئ بالمستشفى إلى تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتلقوا العلاج اللازم، وكانت إصاباتهم خفيفة، وخرجوا جميعًا وهم بصحة جيدة".رالي داكار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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