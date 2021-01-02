"البيئة" تشارك بفحص الصقور في "مهرجان حفر الباطن" بنسخته الثانية

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شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في فرع محافظة حفر الباطن- في أعمال فحص الصقور المشاركة في مهرجان حفر الباطن للصقور بنسخته الثانية؛ للتأكد من سلامتها، الذي يقام بالمحافظة بتنظيم من الأمانة.

وخصصت الوزارة جناحًا إرشاديًّا لتقديم خدمات الوقاية المشتركة بين الإنسان والحيوان، وفِرَق بيطرية وعيادات متقدمة لمراقبة الوضع الصحي؛ مؤكدة حرصها على سلامة المشاركين في المهرجان.

وأشارت إلى أن المشاركة تأتي ضمن جهود الوزارة في مكافحة الأمراض الحيوانية؛ من خلال التأكد من الحالة الصحية للصقور في المهرجان وتقديم الدعم لتسهيل المسابقة.

وبيّنت أنها سخّرت جميع الإمكانيات لدعم هذا المهرجان من خلال تأمين عيادات بيطرية متقدمة وكذلك تقديم الدعم المخبري لعمليات الفحص البيطري في مختبرات التشخيص البيطري التابعة للوزارة، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمراقبة الوضع الصحي للصقور المشاركة واتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة الطيور.وزارة البيئة والمياه والزراعة