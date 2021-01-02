شك فى علاقته بطليقته.. عاطل يطلق النار على محامي في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب محامي بطلق ناري، استقر بالظهر على إثر قيام عاطل بإطلاق عيار ناري صوبه كونه المحامي عن طليقته وشكه فى وجود علاقة بينهما.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بوصول "محمود.ع"، 34سنة، محامي ومقيم قرية ديو الوسطي، مصابا بطلق ناري بالكتف الأيسر ومستقر أسفل الظهر.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد عمرو بكر، رئيس المباحث، وبسؤال المصاب اتهم "م.ن" 35سنة، عاطل ومقيم بمنطقة عزبة صقر بمركز السنبلاوين بإحداث إصابتة لحدوث مشاداه كلامية بينهما بمنطقة النخيل لكونه موكل عن طليقة المتهم وشكه فى وجود علاقة بينهما، قام على إثرها بإطلاق عيارين ناريين من طبنجة بحوزته محدثا إصابته وفر هاربا.

وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث السنبلاوين بالتنسيق مع الأمن العام لضبط المتهم، وتوصلت التحريات الى اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة باكوس بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية.

بتقنين الإجراءات جري ضبط المتهم الهارب بالتنسيق مع ضباط فرع البحث الجنائي والأمن العام بالدقهلية والإسكندرية، وبإرشاده جرى ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وطلقتين من ذات العيار.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه فى وجود علاقة بين المجني عليه وطليقتة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد له فى الميعاد القانوني، وطلب صحيفة الحالة الجنائية وإرسال حرز السلاح الناري والطلقات إلى قسم الأدلة الجنائي لفحصها، وخروج المتهم لإجراء المعاينة التصويرية بمكان الواقعة صحبة المختصين بقسم الأدلة الجنائية.