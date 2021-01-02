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نقيب الأشراف مهنئا الإخوة الأقباط بعيد الميلاد: مناسبة لتوحيد الصف وإظهار المودة والمحبة

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نقيب الأشراف مهنئا الإخوة الأقباط بعيد الميلاد: مناسبة لتوحيد الصف وإظهار المودة والمحبة نقيب الأشراف مهنئا الإخوة الأقباط بعيد الميلاد: مناسبة لتوحيد الصف وإظهار المودة والمحبة

مصراوي Masrawy

02:00 ص الأحد 31 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط من الطوائف "الكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية" في والعالم، بعيد الميلاد المجيد.

وقال نقيب الأشراف، إن أعياد الإخوة الأقباط مناسبة يحتفل بها المصريون للتأكيد على وحدة الصف والنسيج الوطني الواحد، مشددا على أن الأعياد تقوي روح المودة والترابط والتآلف فيما بيننا.

ودعا جموع المصريين إلى استغلال تلك المناسبات لتوحيد الصف، وإظهار المودة والمحبة، والتأكيد على أن الوطن لجميع أبنائه دون تمييز في اللون أو الدين أو العِرق.

كما دعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يوفق مصر وقائدها وجيشها ورجال أمنها، ويحفظ البلاد من كل مكروه وسوء، ويرد كيد أعداء الوطن في نحورهم.

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