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ظريف محذرًا : أي تلاعب بالنار سيكون له رد فعل جاد

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ظريف محذرًا ترامب: أي تلاعب بالنار سيكون له رد فعل جاد ظريف محذرًا : أي تلاعب بالنار سيكون له رد فعل جاد

مصراوي Masrawy

06:36 م السبت 02 يناير 2021

طهران - (د ب أ)

وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس الأمريكي، دونالد ، قائلاً: "أي تلاعب بالنار سيكون له رد فعل جاد"، حسبما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وفي تغريدة له اليوم السبت، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال ظريف: "تشير معلومات جديدة من العراق إلى أن عملاء إسرائيل المشعلين للنار باتوا يحيكون مؤامرة للهجوم على الأمريكيين من أجل جر ترامب الذي أوشكت فترته على الانتهاء، إلى الحرب بذريعة مختلقة".

وأضاف ظريف مخاطبًا الرئيس الأمريكي بالقول: "احذر يا ترامب من الوقوع في الفخ"، مضيفا: "أي تلاعب بالنار يواجه برد بالمثل بشكل جاد، لا سيما على أصدقائك المقربين".

وأوضح ظريف أن المعلومات المستقاة من العراق تشير إلى وجود مؤامرة لتلفيق ذريعة للحرب.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده لا تسعى وراء الحرب، لكنها ستدافع "علنًا ​​ومباشرة" عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية.

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