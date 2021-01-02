بتكلفة مليار جنيه.. بدء تنفيذ "محور سوهاج" في الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم السبت، أن الجهاز بقيادة اللواء مهندس محمود نصار، بدأ في مشروع محور سوهاج – الوادي الجديد بطول 170 كيلو متر لربط مدينة الخارجة بمحافظة سوهاج، بتكلفة تقديرية مليار و100 مليون جنيه.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من طرح الأعمال الإنشائية والهندسية بواسطة جهاز البحوث والدراسات بالجهاز المركزي للتعمير، وتم تجهيز الأعمال المساحية والتصميمات للمحور.

وأضاف عبد المنعم، أن الجهاز بدأ أعمال الرصف الفعلي للطريق في شهر أكتوبر الماضي، حيث يستغرق المشروع 24 شهرًا هي مدة تنفيذ الطريق، والذي يصل طوله إلى 170 كم، كمحور جديد من محاور التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.