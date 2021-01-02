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ظريف: مخطط إسرائيلي للهجوم على قوات أمريكية لجر إلى حرب ضد طهران

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ظريف: مخطط إسرائيلي للهجوم على قوات أمريكية لجر ترامب إلى حرب ضد طهران ظريف: مخطط إسرائيلي للهجوم على قوات أمريكية لجر إلى حرب ضد طهران

مصراوي Masrawy

06:11 م السبت 02 يناير 2021

وكالات:
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن معلومات استخباراتية من العراق تشير إلى أن عملاء إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد قوات أمريكية بالمنطقة، لجر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد إلى حرب ضد طهران.
وقال ظريف، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت إن "معلومات استخبارية جديدة من العراق تشير إلى أن عملاء استفزازيين إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد الأمريكيين.. ما يضع ترامب المنتهية ولايته في مأزق مع سبب مزيف للحرب".
وحذر ظريف ترامب من الانجرار إلى الحرب، قائلًا "ستؤدي أي هجمات إلى نتائج عكسية بشكل سيء، خاصةً ضد أصدقائك المحترفين".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، قال السبت، إن "إيران سترد على أي اعتداء أمريكي، ولا يهمنا من سيكون حينها في البيت الأبيض وأي يوم من عمر إدارته"، حسبما نقلت اليوم .
وأضاف المتحدث أن إيران لا تتخذ قراراتها بناء على التطورات في واشنطن، مشيرا إلى أن قرارات طهران بشأن المصالح الوطنية، مستقلة ولا تأخذ بعين الاعتبار ماذا يحدث في الولايات المتحدة.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تفكير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخلق التوتر في آخر أيامه بالسلطة خطأ استراتيجي في الحسابات، وقال: "يجب على الولايات المتحدة ألا تخطئ في حساباتها حول رد إيران".
ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أي تبادل للرسائل بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف والرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال إن "الوفد العراقي الذي زار إيران مؤخرا لم ينقل رسالة بين إيران وأي طرف آخر".

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