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محافظة الإسكندرية تطرح أرض "المقابر".. تعرف على المساحة والسعر

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محافظة الإسكندرية تطرح أرض "المقابر".. تعرف على المساحة والسعر محافظة الإسكندرية تطرح أرض "المقابر".. تعرف على المساحة والسعر

مصراوي Masrawy

06:14 م السبت 02 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، عن توافر قطع أراضي بجبانات الناصرية بطريق مطار برج العرب "نجع حبون" بمساحة القطعة ١٠ م٢ بمبلغ ٢٤ ألف جنيه.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، جرى تدبير تلك الأراضي مراعاة لظروف أهل الإسكندرية، وحل أزمة الجبانات، واستغلال البعض لها وبيعها بأسعار خيالية.

وأوضح البيان أن الأراضي مخصصة لأبناء محافظة الإسكندرية فقط، على أن يقتصر الطلب عن كل أسرة واحدة.

وأشار البيان إلى أن الطلبات تقدم بالإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام محافظة الإسكندرية "إدارة الجبانات"، لملء البيانات في النموذج المجاني المعد لذلك، مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي سارية، ورقم التليفون.

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