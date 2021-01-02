السيطرة على حريق في قرية الحناوي بالدقهلية

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الدقهلية- رامي محمود:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من إخماد حريق شب بتجمع لبالات قش الأرز على مساحة 7 قراريط في قرية الحناوي بمركز دكرنس في الدقهلية قبل امتداده للأراضي المجاورة.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة ببلاغ نشوب حريق بقطعة أرض فضاء بقرية الحناوي.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز دكرنس بقيادة المقدم عصام القشلان، رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق واخماده.

بالفحص تبين أن الحريق شب بكمية من بالات قش الأرز المشونة بقطعة أرض على مساحة 7 قراريط خارج الكتلة السكنية ملك الوصيف كامل الشربيني، 49 عاما، ومقيم بمنطقة ميت طريف.

بسؤال مالك الأرض رجح أن سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل، بإهمال، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 11/2021 إداري مركز دكرنس للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.