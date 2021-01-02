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صور.. وزير الآثار يتفقد الكشف الأثري الجديد في الأقصر

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صور.. وزير الآثار يتفقد الكشف الأثري الجديد في الأقصر صور.. وزير الآثار يتفقد الكشف الأثري الجديد في الأقصر

مصراوي Masrawy

05:42 م السبت 02 يناير 2021

الأقصر- محمد محروس:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية في معابد الكرنك، برئاسة مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك، بطريق المواكب الكبرى حيث تم اكتشاف أساسات البوابة الخاصة بمعبد خنسو وهي عبارة عن أعتاب ضخمة من حجر الجرانيت معاد استخدامها من عصر الملك تحتمس الثالث، هذا بالإضافة إلى تفقد أعمال الترميم ببهو الأعمدة الكبري.

كما زار الوزير خلال جولته، السوق السياحي برففة المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

والتقى الوزير بعدد من العاملين بالبازارات، واستمع إلى مشاكلهم، وحدثهم عن مبادرة " شتي في " وأهميتها في تنشيط السياحة الداخلية.

كما أوضح لهم الوزير بعض الاستفسارات الخاصة بمواعيد غلق البازارات، حيث أشار الوزير إلى أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء، يتم غلق البازارات يومياً الساعة الثانية عشر صباحاً عدا يومي الخميس والجمعة الساعة الواحدة صباحاً.

كما تحدث العاملين مع الوزير عن رسوم تراخيص البازارات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أنه تم تخفيض ٥٠% علي رسوم تراخيص البازارات السياحية، مؤكدا لهم أهمية أن يكونوا مرخصين سياحياً.

وخلال اللقاء أعرب العاملين بالبازارات عن ترحيبهم بزيارة الوزير، وسعادتهم باستماعه لمشكلاتهم ووعده لهم بالعمل علي حلها.

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