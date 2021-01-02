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تطعيم أكثر من 800 ألف شخص في ضد كورونا

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تطعيم أكثر من 800 ألف شخص في روسيا ضد كورونا تطعيم أكثر من 800 ألف شخص في ضد كورونا

مصراوي Masrawy

05:52 م السبت 02 يناير 2021

موسكو - (د ب أ)

تم حتى الآن تطعيم أكثر من 800 ألف شخص في ضد .

وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو اليوم السبت لوكالة تاس الروسية للأنباء إن ما مجموعه 5ر1 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" تم تسليمها إلى مختلف مناطق البلاد.

وبهذا تكون أعداد جرعات اللقاح ضد الفيروس أقل بكثير مما تم الإعلان عنه في الأصل: حيث كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توقع عند بدء التطعيم الشامل قبل أسابيع قليلة أن يتم تطعيم مليوني شخص في شهر ديسمبر وحده.

إلا أن روسيا التي يبلغ عدد سكانها 146 مليونا تواجه مشاكل في إنتاج اللقاح بكميات كبيرة.

وقال موراشكو إنه منذ الأول من يناير الجاري يمكن للروس الذين تم تطعيمهم ضد كورونا أن يسجلوا أنفسهم على بوابة بشبكة الإنترنت.

وما يزال من غير الواضح ما هي المزايا التي يمكن أن تحققها شهادة التطعيم الرقمية هذه.

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين وعد الأشخاص الراغبين في التطعيم الأسبوع الماضي بأنه سيعطي تعليمات بتسهيل استخدام وسائل النقل العام المحلية لنقلهم إلى مراكز التطعيم.

تم التصريح باستخدام لقاح "سبوتنيك-V" في منتصف أغسطس الماضي.

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مصراوي Masrawy

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