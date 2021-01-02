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لاعبو "الاتحاد" يُجرون المسحة الطبية قبل مواجهة نصف نهائي البطولة العربية

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للتأكد من سلامتهم

لاعبو

أجرى أعضاء الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، المسحة الطبية الاحترازية من ؛ للتأكد من سلامتهم قبل المواجهة المصيرية أمام "الشباب"، في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم الاثنين المقبل؛ لتحديد الطرف الأول لنهائي النسخة الحالية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في إياب نصف نهائي البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب نادي الشباب بالرياض، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2- 2؛ حيث سجل ثنائية صاحب الأرض اللاعب إيجور ليشنوفسكي؛ فيما جاء هدفا الضيوف بواسطة رومارينيو وجاري مينديز رودريجيز.

لاعبو

لاعبو

نادي الاتحاد فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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