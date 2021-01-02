ممر 29 مترًا وغرفة دفن.. إعادة افتتاح مقبرة رمسيس الأول بعد ترميمها

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، إعادة افتتاح مقبرة الملك رمسيس الأول، أمام الجمهور والسياح بعد الانتهاء من أعمال ترميمها.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن أعمال التطوير شملت ترميم الأرضيات وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش، بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة وإزالة السناج.

واكتشفت المقبرة عام 1817 على يد جيوفاني بلزوني، ويبلغ طولها 29 مترًا، وهي عبارة عن ممر قصير ينتهي بحجره دفن تحتوي على تابوت من الجرانيت.

ومن أهم المناظر بها منظر كتاب البوابات على الجدار الأيسر من حجرة الدفن، بالإضافة إلى منظر آخر يمثل الملك راكعًا أمام أرواح نخن وبي وهيراكنوبوليس، وتعرض المومياء الخاصة بالملك بمتحف الأقصر في قاعة مجد طيبة.

وكان رمسيس الأول نائبًا للجيش في عصر حور محب، وزوجته سات رع، وكان يدعى بارع مسو ثم أسس الأسرة التاسعة عشر في الفتره من 1292 إلى 1290 قبل الميلاد.