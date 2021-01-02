أخبار عاجلة

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ممر 29 مترًا وغرفة دفن.. إعادة افتتاح مقبرة رمسيس الأول بعد ترميمها

Print
ممر 29 مترًا وغرفة دفن.. إعادة افتتاح مقبرة رمسيس الأول بعد ترميمها ممر 29 مترًا وغرفة دفن.. إعادة افتتاح مقبرة رمسيس الأول بعد ترميمها

مصراوي Masrawy

05:25 م السبت 02 يناير 2021

(مصراوي):
أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، إعادة افتتاح مقبرة الملك رمسيس الأول، أمام الجمهور والسياح بعد الانتهاء من أعمال ترميمها.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن أعمال التطوير شملت ترميم الأرضيات وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش، بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة وإزالة السناج.

واكتشفت المقبرة عام 1817 على يد جيوفاني بلزوني، ويبلغ طولها 29 مترًا، وهي عبارة عن ممر قصير ينتهي بحجره دفن تحتوي على تابوت من الجرانيت.

ومن أهم المناظر بها منظر كتاب البوابات على الجدار الأيسر من حجرة الدفن، بالإضافة إلى منظر آخر يمثل الملك راكعًا أمام أرواح نخن وبي وهيراكنوبوليس، وتعرض المومياء الخاصة بالملك بمتحف الأقصر في قاعة مجد طيبة.

وكان رمسيس الأول نائبًا للجيش في عصر حور محب، وزوجته سات رع، وكان يدعى بارع مسو ثم أسس الأسرة التاسعة عشر في الفتره من 1292 إلى 1290 قبل الميلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية