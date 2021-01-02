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السيطرة على حريق هائل في منطقة تجميع قش الأرز بالدقهلية

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السيطرة على حريق هائل في منطقة تجميع قش الأرز بالدقهلية السيطرة على حريق هائل في منطقة تجميع قش الأرز بالدقهلية

مصراوي Masrawy

05:23 م السبت 02 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل شب بقطعة أرض فضاء، يشون بها قش أرز بمنطقة الشناوي بمركز السنبلاوين بالدقهلية دون خسائر فى الأرواح.
تلقي اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بكمية من قش الأرز بقطعة أرض زراعية كائنة بزمام قرية الشناوى.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد عمرو بكر، رئيس المباحث، وسيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق واخماده .

وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من قش الأرز المشونة بقطعة أرض زراعية بمساحة قيراط تقريبا ملك محمود محمد على العدل، مدرس ومقيم بذات القرية ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات.

بسؤال مالك الأرض، رجح أن سبب الحريق القاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل بإهمال، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

حرر عن ذلك المحضر رقم 4 /٢٠٢١ إدارى مركز السنبلاوين وجرى إخطار قسم الأدلة الجنائية للمعاينة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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