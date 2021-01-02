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: انتحار طبيب أردني من الطابق السادس

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مصر : انتحار طبيب أردني من الطابق السادس : انتحار طبيب أردني من الطابق السادس

جى بي سي نيوز  :- اقدم طبيب اردني في اليوم الجمعة على القفز من شرفة منزله بالطابق السادس مما ادى الى وفاته على الفور . 

وبحسب صحيفة الوطن المصرية : 


قررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثمان طبيب أردني يدعى «خالد. أ»، لمعرفة أسباب وفاته، بعدما فوجئ المارة في أحد شوارع المنيل، بإلقاء المتوفى بنفسه من شرفة شقته في الطابق السادس على الأرض جثة هامة.

وأسرع المارة في إبلاغ شرطة النجدة، فانتقلت بعدها قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من أعمال الفحص أن المتوفى طبيب أردني، يقيم بمفرده في القاهرة، وأنه انتحر بالقفز من شرفة منزله.

وأفادت تحريات المباحث أن الطبيب كان يتناول عقاقير مهدئة بسبب معاناته من حالة اكتئاب، وتبين من معاينة شقته من قبل المباحث وجود أدوية كثيرة للاكتئاب، ورجحت المباحث أن الجريمة بدافع حالة الطبيب النفسية السيئة، وأخطرت النيابة العامة بالحادث، فانتقل مدير النيابة إلى مكان الحادث وناظر الجثمان، وتبين وجود تهشم في الرأس وكسور بالجمجمة، تسببت في وفاته في الحال، وكلفت الأخيرة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وقررت النيابة أيضًا تسليم جثمان الطبيب إلى سفارة الأردن في القاهرة، عقب الانتهاء من أعمال تشريح الجثمان في مشرحة زينهم، لبيان أسباب الوفاة رسميا من قبل الطب الشرعي؛ لأنه الدليل الفني المعتمد لدى النيابة في كشف أسباب الوفاة، ويعاون فريق البحث الجنائي في فك ألغاز جرائم كثيرة.

وكانت أجهزة الأمن في القاهرة تلقت بلاغا من المارة بسقوط شخص من شرفة عقار في المنيل، وتبين من التحريات وفحص هويته الشخصية، أنه طبيب أردني، يقيم بمفرده في الشقة قبل انتحاره، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها القانونية.

جي بي سي نيوز

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