أخبار عاجلة

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ابن حثلين" يُحرز المركز الأول في "الفحل" وإنتاجه بلون الشعل

Print
"ابن حثلين" يُحرز المركز الأول في "الفحل" وإنتاجه بلون الشعل "ابن حثلين" يُحرز المركز الأول في "الفحل" وإنتاجه بلون الشعل
بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة

حقق المالك المعروف خالد بن سعود بن حثلين، المركز الأول في الفحل وإنتاجه في لون الشعل، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد في نسخته الخامسة، عقب إتمام الفحوصات الطبية DNA، بعد استغراقها أكثر من أسبوعين.

وكان الفحل وإنتاجه قد استعرض أمام لجنة التحكيم في بداية المهرجان في جميع الألوان.

وعبّر "بن حثلين"، عن سعادته بتحقيق اللقب والمركز الأول في الفحل وإنتاجه، قائلًا: "نحمد الله -عز وجل- على تحقيق المركز الأول في الفحل وإنتاجه، ونُهدي اللقب لجمهورنا الغالي".

وأضاف "بن حثلين": "النجاح الذي تَحقق في النسخة الخامسة للمهرجان يأتي بدعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، الذي وجّه بإقامته ودعمه حتى وصل لهذه المكانة العالمية التي يفتخر بها".

كما قدّم الشكر الجزيل لرئيس النادي الشيخ فهد بن حثلين، وجميع اللجان العاملة التي نجحت في كل مهامها وأعمالها.

ونوّه بدور لجان التحكيم في عملها المحكم، برئاسة الأمير خالد بن سلمان، والأمير عبدالله بن جلوي، وجميع معاونيهم.مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة

بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة

ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

شبكة عيون الإخبارية