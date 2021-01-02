مصرع طالبين وإصابة 2 آخرين فى حادث سير بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

لقي طالبان مصرعهما فيما أصيب اثنان آخران على إثر حادث تصادم دراجتين آليتين "موتوسيكل" بدائرة قسم شرطة المنزلة في الدقهلية.

تلقي اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة، بوصول متوفين ومصابين، نتيجة حادث سير.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة محمد حسن حسن عبدالرحمن، 18سنة، طالب، وفارس سامح صلاح الفراش،17سنة، طالب، وإصابة محمد الأنصاري الضيني، 18سنة، طالب، مصاب بجروح قطعية بالرأس، ومحمود ثروت حسن عبدالرحمن، 17سنة، طالب، مصاب بكسر بالساق اليمني.

وبسؤال والدي المتوفين والمصابين قررا أنه حال استقلال الضحايا دراجتين آليتين "موتوسيكل" بدون لوحات معدنية وبرفقتهم المصابين بأحد شوارع بندر المنزلة، اختل توازنهما واصطدما بالمواجهة ما أدى إلى إصابتهم ووفاة الأول والثاني ولم يتهموا أحد بالتسب فى ذلك.

حرر عن ذلك المحضر 2/2012 إداري قسم المنزلة والعرض على النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها.