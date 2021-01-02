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جرحى بين العسكريين الروس بنيران مسلحين في سوريا

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جرحى بين العسكريين الروس بنيران مسلحين في سوريا جرحى بين العسكريين الروس بنيران مسلحين في سوريا

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن 3 عسكريين روس أصيبوا بجروح جراء استهداف مسلحين لناقلتهم بجنوب شرق منطقة إدلب لوقف التصعيد.

وأوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فياتشيسلاف سيتنيك، خلال موجز صحفي، أن ناقلة أفراد مدرعة تابعة للقوات الروسية تعرضت لصاروخ مضاد للدبابات تم إطلاقه من منطقة تخضع لسيطرة "العصابات الموالية لتركيا"، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عسكريين بجروح طفيفة.

وأشار إلى أن الجرحى نقلوا على الفور إلى مستشفى عسكري حيث تم تقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم ولا شيء يهدد صحتهم.

وذكر نائب رئيس المركز أن الحادث وقع في أثناء قيام العسكريين الروس بتأمين إخراج مركز مراقبة تركي في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة وقف التصعيد في إدلب. وأكد أن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا تعمل، بالتعاون مع العسكريين الأتراك والأجهزة الأمنية السورية، على تحديد هوية المسلحين المسؤولين عن استهداف العسكريين الروس.

المصدر: إنترفاكس

جي بي سي نيوز

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