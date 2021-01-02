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الثلاثاء.. انطلاق قوافل طبية مجانية إلى أودية شرم الشيخ (صور)

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الثلاثاء.. انطلاق قوافل طبية مجانية إلى أودية شرم الشيخ (صور) الثلاثاء.. انطلاق قوافل طبية مجانية إلى أودية شرم الشيخ (صور)

مصراوي Masrawy

04:24 م السبت 02 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، اليوم السبت، عن إطلاق عدة قوافل طبية مجانية إلي أودية شرم الشيخ، خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 5 يناير وحتى السبت الموافق ١٦ يناير الجاري، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وإشراف والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إنه من المقرر أن تتوجه قافلة إلى المركز الحضري بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ٥ و ٦ يناير الجاري ، وبعدها تتجه إلى وادي مندر يومي الجمعة والسبت الموافق ٨ ، ٩ من شهر يناير الجاري، وإلى أودية الشرفا " ١ ، ٢" يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ١٢ ، ١٣ يناير، واخيرًا تتجه إلى أودية سبيته و خريزة يومي الجمعة والسبت الموافق ١٥و١٦ يناير الجاري.

وأكد وكيل الوزارة أن القوافل تتضمن 8 تخصصات طبية، وهي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، الجلدية، الأسنان، المسالك البولية، النساء التوليد، أنف وأذن وحنجرة ، إضافة إلى عيادة تنظيم اسره، ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، لتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان على المواطنين .

وأوضح أن هذه القوافل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا .

وأشار وكيل الصحة إلى أن القوافل الطبية التي أطلقتها المديرية لأودية ميعر وأبو حجاب بطور سيناء، وقعت الكشف والفحص الطبي علي ٢٠٥ مرضى، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

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