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تسجيل حالة وفاة و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في شمال سيناء

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مصراوي Masrawy

04:24 م السبت 02 يناير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان رسمي اليوم عن وفاة حالة جديدة لمصاب بفيروس كورونا كان يتلقى العلاج بمستشفى العريش العام.

كما سجلت المديرية إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا وشفاء 21 حالة كانت تتلقي العلاج بمستشفى العريش العام طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأضاف البيان، أن إجمالي الحالات الإيجابية بشمال سيناء منذ بداية الجائحة حتى اليوم بلغ 230 حالة إيجابية، وحالات الشفاء بلغت 1104 حالات شفاء وإجمالي الوفيات بلغ 66 حالة وفاة .

وأشار البيان أن الحالات المحتجزة بأقسام العزل حاليا بمستشفيات شمال سيناء 18 حالة تتلقى العلاج فضلا عن 183 حالة أخرى تحت العزل المنزلي

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