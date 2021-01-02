قرار من محافظ الإسكندرية بشأن الهبوط الأرضي.. والحي: مصنع جبن السبب - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة لوضع أنسب الحلول للبدء في أعمال إصلاح موقع الهبوط الأرضي بقرية طيبة، حفاظا على المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.

ووقع هبوط أرضي مفاجئ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بقرية "طيبة 1" بحي العامرية أول غرب الإسكندرية، ما تسبب في سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها.

ومن جانبه، قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه تبين من الفحص المبدئي أن الهبوط ناتج عن بيارة وتفاعلات المياه الصادرة من مصنع جبن مجاور.

وأضاف رئيس حي العامرية أول، أنه جرى إخطار قسم شرطة العامرية أول لاتخاذ الإجراءات القانونية، فضلا عن قطع المرافق بمنطقة الهبوط، لبدء أعمال الإصلاح.