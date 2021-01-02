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وكالة الصحة العامة البريطانية تحذر من الخلط بين اللقاحات المختلفة لكورونا

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وكالة الصحة العامة البريطانية تحذر من الخلط بين اللقاحات المختلفة لكورونا وكالة الصحة العامة البريطانية تحذر من الخلط بين اللقاحات المختلفة لكورونا

مصراوي Masrawy

04:28 م السبت 02 يناير 2021

لندن- (أ ش أ):

حذرت وكالة الصحة العامة في بريطانيا من أنه لا يوصى بالخلط بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد الواردة من جهتين مختلفتين، إلا في "حالات نادرة".

وقالت الدكتورة، ماري رامزي، رئيس قسم التطعيمات بالوكالة الصحية - في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت - "نحن لا نوصي بخلط لقاحات كوفيد-19 - ففي حال أن جرعتكم الأولى هي لقاح من شركة فايزر فإنه لا يتبغي منحكم لقاح من شركة أسترازينيكا في الجرعة الثانية والعكس صحيح".

وأضافت رامزي "قد تكون هناك حالات نادرة للغاية لا يتوفر فيها اللقاح ذاته، أو أنه من غير المعروف نوع اللقاح الذي تلقاه المريض"، مؤكدة أنه "ينبغي بذل كل الجهد من أجل منح المرضى نفس اللقاح، لكن في حال أن ذلك غير ممكن فإنه من الأفضل إعطاء جرعة ثانية من لقاح آخر بدلًا من عدمه على الإطلاق".

وجاء التحذير مع بدء توزيع لقاح أكسفورد/أسترازينيكا في المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، وهو الإصدار الثاني في أعقاب إطلاق لقاح فايزر/بيونتيك خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث يتطلب كلاهما جرعتين.

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