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من أجل استقبال يليق بمكانة .. محجوب يتفقد استعدادات مطار برج العرب لبطولة "العالم لليد"

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من أجل استقبال يليق بمكانة مصر.. محجوب يتفقد استعدادات مطار برج العرب لبطولة "العالم لليد" من أجل استقبال يليق بمكانة .. محجوب يتفقد استعدادات مطار برج العرب لبطولة "العالم لليد"

مصراوي Masrawy

04:24 م السبت 02 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، اليوم السبت، مطار برج العرب الدولي؛ لمتابعة جاهزية المطار واستعداده لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة ببطولة لكرة اليد "رجال" ٢٠٢٠، والمقامة من ١٣ إلى ٣١ يناير الجاري.

وعقد محجوب اجتماعًا مع كل الجهات الخارجية بالمطار؛ للتنسيق والمتابعة لمثل هذا الحدث الكبير، وللتأكد من تسهيل وتيسير كل الإمكانات في سبيل إنجاح استقبال الفرق الرياضية استقبالًا يليق بمكانة ، مع الحفاظ على سلامتهم وأمانهم، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمتفق عليها وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وأكد رئيس الشركة المصرية للمطارات أن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، يتابع باستمرار استعدادات المطارات المصرية لاستقبال فرق البطولة، والتأكد من سير الخطة التي وضعتها وزارة الطيران المدني بالمطارات المصرية، فور وصول الفرق المشاركة وحتى مغادرتها.

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