أخبار عاجلة

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير النقل اليمني: عودة الملاحة لمطار عدن الدولي بدءا من غد

Print
وزير النقل اليمني: عودة الملاحة لمطار عدن الدولي بدءا من غد وزير النقل اليمني: عودة الملاحة لمطار عدن الدولي بدءا من غد

مصراوي Masrawy

04:19 م السبت 02 يناير 2021

عدن- (أ ش أ):

وجه وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم السبت، بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار عدن الدولي بدءا من غد الأحد بعد توقفها جراء الهجوم الإرهابي الغادر الذي طال المطار الأربعاء الماضي.

جاء ذلك خلال زيارة حميد للمطار اليوم لتفقد عملية تأهيله وإزالة الأضرار، حيث أكد على سرعة تجهيزه وبدء العمل من يوم غد، وأشاد بالجهود التي بذلتها هيئة الطيران وإدارة المطار وكذا البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتجهيز المطار وإعادة إصلاح الأضرار في وقت قياسي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.

وكان اجتماع قد عُقد، الخميس الماضي، برئاسة رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أقر إعداد ملف متكامل بالهجوم على مطار عدن، وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

واستهدفت 3 انفجارات بقذائف هاون الأربعاء الماضي، مطار عدن الدولي بعد وقت قليل من هبوط طائرة تقل الوزراء بالتزامن مع وصول اليمنية الجديدة إلى البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 50 آخرين من مستقبلي الحكومة عند وصولها إلى المطار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

شبكة عيون الإخبارية