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النمسا: العام الجديد سيشهد مزيدا من المساعدات لمتضرري كورونا

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النمسا: العام الجديد سيشهد مزيدا من المساعدات لمتضرري كورونا النمسا: العام الجديد سيشهد مزيدا من المساعدات لمتضرري كورونا

مصراوي Masrawy

04:14 م السبت 02 يناير 2021

فيينا- (أ ش أ):

أكدت وزيرة العمل في النمسا كريستين أشباخر، أن العام الجديد سوف يشهد المزيد من المساعدات لمتضرري كورونا.. مشيرة إلى أن مكتب العمل قدم تمويلا بحوالي 5.5 مليار يورو لبرنامج العمل لفترات قصيرة وذلك منذ اندلاع جائحة كورونا، كما تمت الموافقة على ما يقرب من 10 مليارات يورو أخرى للفترة المقبلة.

وقالت أشباخر - في تصريح اليوم السبت - إن برنامج العمل بالوقت القصير والذي تنتهي مرحلته الثالثة في مارس المقبل سيتم تمديدها لفترات أخرى مع توفير المزيد من المساعدات للشركات حتى تتمكن من الاستمرار في عملها.

وأشارت الوزيرة إلى أن حوالي 1.16 مليون نمساوي استفادوا من برنامج العمل لوقت قصير في عام 2020.

وأضافت الوزيرة أنه من المقرر إجراء محادثات بين وزارة العمل والشركات والنقابات ومراكز البحوث الاقتصادية في بداية فبراير المقبل لدراسة تطورات وضع وباء كورونا وتأثيرها على سوق العمل.

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