أخبار عاجلة

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35%

Print
"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35% "داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35%
قال إنه يبحث أهم بدائل لشرط الأغلبية بالانتخابات الرئاسية

شن رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا أحمد داود أوغلو، هجوماً عنيفاً على الرئيس رجب طيب أردوغان، وقال إن غايته الوحيدة هي التمسك بالسلطة بأي طريقة، ما سيدفعه إلى البحث عن بدائل لشرط الأغلبية بالانتخابات، طبقًا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة.
"داود أوغلو"، قال إن الرئيس رجب طيب أردوغان يبحث مع حلفائه القوميين عن بديل لشرط الحصول على الأغلبية للبقاء في الحكم.
واستطرد "أوغلو"، أن "أردوغان سيدرك مع مرور الوقت أنه أصبح أسيرًا لشرط "50+1"، وأنا متأكد من أنه بعد فترة، سيتعين على الرئيس البحث عن بديل".
ولفت داود أوغلو إلى انخراط 23 حزبًا في الحياة السياسية التركية خلال عام واحد، مؤكدًا أنه من المستحيل أن يحصل أردوغان على الأغلبية في الجولة الأولى من الانتخابات.

وأشار داود أوغلو إلى أن أردوغان عندما يرى انخفاض أصوات مؤيديه وأنصاره من تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية إلى 35%، سيضع النظام البرلماني على جدول أعماله كشرط للبراغماتية السياسية.
وقالت استطلاعات رأي إن أردوغان مرشح تحالف الشعب لا يمكنه الحصول على ما يزيد عن 40% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، لذلك يسعى لإلغاء شرط "50+1" للفوز بالرئاسة.رئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة

بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة

ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

شبكة عيون الإخبارية