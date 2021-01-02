بريكسيت هل سيؤدي إلى انفصال اسكتلندا؟

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مصراوي Masrawy

إدنبره- (بي بي سي):

قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن السبت للاتحاد الأوروبي اليوم: نأمل في الانضمام إليكم مرة أخرى قريبا، كدولة مستقلة.

وكتبت على الموقع الإلكتروني لحزبها:

"كعضو مستقل في الاتحاد الأوروبي، ستكون اسكتلندا شريكا وبانيا للجسور".

وصوّتت غالبية مريحة من الاسكتلنديين لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء في عام 2016،

وبدأت بعد الانسحاب تتزايد الأصوات المنادية بالانفصال عن بريطيانيا، وتقود الحملة الآن زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستيرجن، وتسعى لتنظيم استفتاء آخرمستغلة قضية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة دعما قويا للاستقلال خاصة بعدما أدى فيروس كورونا والطريقة التي تعاملت فيها لندن مع الوباء إلى خلافات بين الجانبين.

لكن عودة اسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبي لن تكون بدون تعقيدات، إذ تعاني البلاد عجزا ماليا سنويا ضخما. كما يتوجب على ستيرجن الحصول على موافقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للموافقة على إجراء الاستفتاء.