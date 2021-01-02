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بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد

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بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد
بدعم من "تركي بن طلال" ووزير الصحة

بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد

أعلنت صحة بيشة، بدء افتتاح وتشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد، غدًا الأحد.

وقال مدير صحة بيشة، فالح بن ناصر الشهراني، أن المستشفى حَظِيَ بدعم ومتابعة من أمير المنطقة، تركي بن طلال، ووزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة.

وأضاف: سيتم تشغيل المرحلة الأولى للمستشفى، وسيشمل التشغيل في هذه المرحلة: (العيادات الخارجية، الصيدلية، المختبر، الأشعة، والمبنى الإداري).

وأعرب "الشهراني" عن شكره وامتنانه للأمير، والوزير، ولفريق العمل بالوزارة والمديرية، على دعمهم وجهودهم لاستكمال المشروع.مستشفى سبت العلاية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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