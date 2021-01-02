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التنمية المحلية: تعامل بحسم مع أي محاولة لإقامة مناسبات وسرادقات

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التنمية المحلية: تعامل بحسم مع أي محاولة لإقامة مناسبات وسرادقات التنمية المحلية: تعامل بحسم مع أي محاولة لإقامة مناسبات وسرادقات

مصراوي Masrawy

03:46 م السبت 02 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة بتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق نفسه تلقي اللواء محمود شعراوي، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

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