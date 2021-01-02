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بحوزتها عقاقير مخدرة.. قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل طبيبة بالقليوبية

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بحوزتها عقاقير مخدرة.. قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل طبيبة بالقليوبية بحوزتها عقاقير مخدرة.. قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل طبيبة بالقليوبية

مصراوي Masrawy

03:08 م السبت 02 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

قررت غرفة المشورة بمحكمة شبرا الخيمة، قبول استئناف نيابة قسم ثان شبرا، على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل طبيبة نساء وتوليد، في واقعة ضبط عقاقير وأدوية مخدرة بدون فواتير، أو أوراق رسمية داخل مركز طبي خاص بها.

وشمل القرار استمرار حبسها على ذمة القضية، فيما أكدت المتهمة، أنها طبيبة شهيرة، وتستخدم هذه الأدوية في علاج المرضى بالمركز، وأن المخالفة التي ارتكبتها لاتتعدى أنها احتفظت بالعقاقير دون فواتير.

وأكدت الطبية في التحقيقات، أن المركز الخاص بها يقدم الخدمة الطبية للعشرات يوميًا، ولها زبائنها، وأنها لم ترتكب جريمة تداول أو تجارة الأدوية والعقاقير المخدرة.

وأشارت أن الأدوية للعمل في المركز الطبي الخاص بها للولادة، وليست للاتجار وتستخدم كمسكنات في بعض الحالات، وبعض العمليات الجراحية من خلال البروتوكول العلاجي لكل حالة.

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