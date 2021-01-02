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مراجعة أماكن مواقف سيارات الأجرة لتوفير مواصلات للطلاب بالفيوم

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مراجعة أماكن مواقف سيارات الأجرة لتوفير مواصلات للطلاب بالفيوم مراجعة أماكن مواقف سيارات الأجرة لتوفير مواصلات للطلاب بالفيوم

مصراوي Masrawy

03:20 م السبت 02 يناير 2021

الفيوم– حسين فتحى:

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مسئولي المواقف بمراجعة مواقف سيارات الأجرة وخطوط السير، لتوفير وسائل مواصلات لنقل طلاب المدارس والجامعات من المراكز والقرى إلى مدينة الفيوم.

وشدد المحافظ خلال لقائه برؤساء القطاعات والمدن، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام، على ضرورة متابعة سيارات الأجرة على مدار الساعة، بالتنسيق بين مسئولي المواقف والمرور، للتأكد من التزام المواطنين والسائقين، بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة، وارتداء الكمامات لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

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