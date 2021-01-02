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مصدر طبي سوري : 5 قتلى و9 جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة برأس العين

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مصدر طبي سوري : 5 قتلى و9 جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة برأس العين مصدر طبي سوري : 5 قتلى و9 جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة برأس العين

مصراوي Masrawy

03:16 م السبت 02 يناير 2021

دمشق - ( د ب أ ):

أفاد مصدر طبي سوري بمقتل خمس أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي اليوم السبت.

وقال المصدر الطبي في مدينة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن طفلين وامرأتين ورجل لقوا حتفهم جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق الخضار بمدينة رأس العين بريف شمال الحسكة .

وأضاف المصدر أن ثلاثة أشخاص بينهم طفل من المصابين في حالة حرجة.

بدوره أكد مصدر في الجيش الوطني التابع للمعارضة أن حافلة صغيرة انفجرت في سوق الخضار وسط المدينة .

على الصعيد نفسه أفاد مصدر في مدينة الحسكة بأن مطلوبا للقوات الأمنية ألقى قنبلة خلال ملاحقته من قبل القوات الأمنية السورية في أحد أسواق بالمدينة ما أدى لإصابة 19 شخصا.

وشهدت مدينة رأس العين وريفها تفجير أكثر من 15 سيارة ودراجة نارية مفخخة راح ضحيها عشرات القتلى والجرحى منذ سيطرة فصائل المعارضة السورية على المنطقة منذ بداية أكتوبر 2019.

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